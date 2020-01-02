وظائف للرجال والنساء براتب 17 ألف ريال عبر طاقات
من أجل العمل بمكة المكرمة

وظائف للرجال والنساء براتب 17 ألف ريال عبر طاقات

2020/01/03
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت مجموعة الجريسي للكمبيوتر والاتصالات عن وجود وظائف شاغرة للجنسين بمسمى وظيفي مهندس تقنية المعلومات، من أجل العمل بمكة المكرمة وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– مهندس تقنية المعلومات

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب / تقنية المعلومات / هندسة الحاسب / نظم معلومات.

– خبرة 2 – 3 سنوات.

مهام الوظيفة :-

– إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد بنية النظام بالمعايير المحددة.

– إعداد خطط التصميم والبنية الأساسية، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد.

– تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم.

– تطوير وثائق وخطط تصميم النظام الخاصة بتنفيذ البنية الهندسية من خلال لغة برمجية.

– جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات.

مميزات الوظيفة :-

– راتب 17,500 ريال.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم

رابط التقديم عبر بوابة طاقات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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