وظائف للرجال والنساء براتب 17 ألف ريال عبر طاقات

أعلنت مجموعة الجريسي للكمبيوتر والاتصالات عن وجود وظائف شاغرة للجنسين بمسمى وظيفي مهندس تقنية المعلومات، من أجل العمل بمكة المكرمة وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– مهندس تقنية المعلومات
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب / تقنية المعلومات / هندسة الحاسب / نظم معلومات.
– خبرة 2 – 3 سنوات.
مهام الوظيفة :-
– إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد بنية النظام بالمعايير المحددة.
– إعداد خطط التصميم والبنية الأساسية، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد.
– تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم.
– تطوير وثائق وخطط تصميم النظام الخاصة بتنفيذ البنية الهندسية من خلال لغة برمجية.
– جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات.
مميزات الوظيفة :-
– راتب 17,500 ريال.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم
رابط التقديم عبر بوابة طاقات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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