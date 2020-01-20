وظائف للرجال والنساء بـ الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین
للعمل بمدينة الرياض

وظائف للرجال والنساء بـ الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین

2020/01/20
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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هيئة المحاسبين القانونيين
المواطن - الرياض

أعلنت الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین من خلال موقعھا الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) من حملة الثانوية العامة فما فوق ، للعمل بمدينة الرياض ، بالمسميات التالية :

– المسمى الوظيفي :
فاحص (عدد الشواغر: 7)
محصل (عدد الشواغر: 1)
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (عدد الشواغر: 1)
منسق مشاريع (عدد الشواغر: 1)
مستشار قانوني (عدد الشواغر: 1)
مدير إدارة الاختبارات (عدد الشواغر: 1)
مشرف تسويق (عدد الشواغر: 1)
مصمم جرافيك (عدد الشواغر: 1)
مشرف صيانة (عدد الشواغر: 1)
مبرمج (عدد الشواغر: 1)

– للتقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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