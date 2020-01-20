وظائف للرجال والنساء بـ الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین

المواطن - الرياض
أعلنت الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین من خلال موقعھا الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) من حملة الثانوية العامة فما فوق ، للعمل بمدينة الرياض ، بالمسميات التالية :
– المسمى الوظيفي :
فاحص (عدد الشواغر: 7)
محصل (عدد الشواغر: 1)
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (عدد الشواغر: 1)
منسق مشاريع (عدد الشواغر: 1)
مستشار قانوني (عدد الشواغر: 1)
مدير إدارة الاختبارات (عدد الشواغر: 1)
مشرف تسويق (عدد الشواغر: 1)
مصمم جرافيك (عدد الشواغر: 1)
مشرف صيانة (عدد الشواغر: 1)
مبرمج (عدد الشواغر: 1)
– للتقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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