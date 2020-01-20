وظائف للرجال والنساء بـ الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین

المواطن - الرياض

أعلنت الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین من خلال موقعھا الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) من حملة الثانوية العامة فما فوق ، للعمل بمدينة الرياض ، بالمسميات التالية :

– المسمى الوظيفي :

فاحص (عدد الشواغر: 7)

محصل (عدد الشواغر: 1)

مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (عدد الشواغر: 1)

منسق مشاريع (عدد الشواغر: 1)

مستشار قانوني (عدد الشواغر: 1)

مدير إدارة الاختبارات (عدد الشواغر: 1)

مشرف تسويق (عدد الشواغر: 1)

مصمم جرافيك (عدد الشواغر: 1)

مشرف صيانة (عدد الشواغر: 1)

مبرمج (عدد الشواغر: 1)

– للتقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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