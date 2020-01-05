وظائف للرجال والنساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة شهادات المرحلة المتوسطة فما فوق.
الوظائف الشاغرة :-
1- مُساعد صيانة :
شروط التقديم :-
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– بدون خبرة سابقة.
2- مُحلل أهلية العلاج الطبي :-
شروط التقديم :-
– شهادة مرحلة البكالوريوس في التمريض.
– وجود خبرة لا تقل عن سنتين بمجال التمريض.
– يجب تسجيل وترخيص لممارسة مهنة التمريض.
3- فني غاز طبي :-
شروط التقديم :-
– شهادة مرحلة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– شهادة مرحلة الدبلوم في تخصص ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– لديه رخصة قيادة (سارية المفعول).
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
رابط التقديم : (اضغط هنا).
اترك تعليقاً