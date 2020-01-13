وظائف للرجال والنساء عبر برنامج البناء المستدام

وظائف للرجال والنساء عبر برنامج البناء المستدام

2020/01/13
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن وجود فرصة للمهندسين والمهندسات السعوديين بتوفير (دخل إضافي) عبر استثمار خبراتهم الفنية بالانضمام إلى (الفاحصين المعتمدين ) من خلال منصة (برنامج البناء المستدام).

شروط التقديم:-

1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الهندسة في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية).
3- عضوية في الهيئة السعودية للمهندسين.
4- دورة متخصصة من المعهد العقاري السعودي.
5- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف الهندسي.
مميزات البرنامج :-

– زيادة في خبراتك.
– دخل إضافي.
– خدمة المجتمع.

رابط التقديم: (اضغط هنا ).

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