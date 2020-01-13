وظائف للرجال والنساء عبر برنامج البناء المستدام

المواطن - الرياض
أعلن برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان عن وجود فرصة للمهندسين والمهندسات السعوديين بتوفير (دخل إضافي) عبر استثمار خبراتهم الفنية بالانضمام إلى (الفاحصين المعتمدين ) من خلال منصة (برنامج البناء المستدام).
شروط التقديم:-
1- سعودي الجنسية.
2- شهادة الهندسة في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية).
3- عضوية في الهيئة السعودية للمهندسين.
4- دورة متخصصة من المعهد العقاري السعودي.
5- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف الهندسي.
مميزات البرنامج :-
– زيادة في خبراتك.
– دخل إضافي.
– خدمة المجتمع.
رابط التقديم: (اضغط هنا ).
اترك تعليقاً