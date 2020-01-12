وظائف للرجال والنساء في جدة عبر طاقات

المواطن - جدة

أعلن مكتب أصداء للاستشارات المالية ، عن توفر 6 وظائف (أخصائي تسويق تجارة إلكترونية) (للرجال والنساء)، للعمل في جدة وفق التفاصيل التالية :

– الشروط:

سعودي / سعودية الجنسیة .

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تسويق

نوع الدوام : دوام كامل / فترتين

مكان العمل / جدة

وصف العمل: وضع استراتيجيات التسويق التجاري الإلكتروني والرقمي وتنفيذها، وتحليل بيانات الأبحاث السوقية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات خاصة للتسويق الرقمي وتشغيلها، وإدارة المنصات والأدوات المتوفرة عبر شبكة الإنترنت.

للتقديم على الوظائف من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا).

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