وظائف للرجال والنساء في شركة المياه الوطنية عبر طاقات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحاسب)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، والتقديم من خلال بوابة العمل الوطنية “طاقات”.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحاسب (للجنسين- وظيفتان).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المحاسبة).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي بتاريخ 29/ 03/ 2020م.

رابط التقديم من خلال بوابة العمل الوطنية “طاقات”، (اضغط هنا).

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