وظائف للرجال والنساء في هنقرستيشن
للعمل في العاصمة الرياض

وظائف للرجال والنساء في هنقرستيشن

2020/01/19
الساعة 11:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت هنقرستيشن عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير المُنتَج – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– مدير المُنتَج

شروط التقديم :-

– خبرة في تطوير المنتجات الرقمية كمدير منتج أو محلل أعمال أو مصمم UX أو مطور.
– خبرة في استخدام أدوات التحليلات الرقمية مثل Google Analytics.
– مطلع على دورة حياة تطوير المنتجات.
– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على حل المشكلات.
– خبرة في مجال التجارة الرقمية/ التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (ميزة إضافية).
– خلفية في تطوير البرمجيات (ميزة إضافية).
– خبرة في قيادة فريق أمر مفضل.
– العمل على JIRA أو Confluence أو AHA.io أو أي برنامج آخر لإدارة المنتجات.
– على بينة بكيفية إنشاء حلقة تغذية مرتدة مناسبة للمنتج عبر برامج الدعم مثل Zendesk أو Helpdesk أو Intercom أو ما شابه ذلك.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن لـ”المواطن”: نجاحنا أعاد الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة
    •
  • هنقرستيشن شريكًا للتجارة الإلكترونية في ملتقى بيبان الشرقية
    •
  • هنقرستيشن تطلق مسمى ذيبان على 150 ألف سائق
    •
  • وفرت فرص عمل وخصومات.. الفيصل يكرم هنقرستيشن لشراكتها في بيبان مكة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :