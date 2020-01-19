وظائف للرجال والنساء في هنقرستيشن

أعلنت هنقرستيشن عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير المُنتَج – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– مدير المُنتَج
شروط التقديم :-
– خبرة في تطوير المنتجات الرقمية كمدير منتج أو محلل أعمال أو مصمم UX أو مطور.
– خبرة في استخدام أدوات التحليلات الرقمية مثل Google Analytics.
– مطلع على دورة حياة تطوير المنتجات.
– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
– القدرة على حل المشكلات.
– خبرة في مجال التجارة الرقمية/ التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (ميزة إضافية).
– خلفية في تطوير البرمجيات (ميزة إضافية).
– خبرة في قيادة فريق أمر مفضل.
– العمل على JIRA أو Confluence أو AHA.io أو أي برنامج آخر لإدارة المنتجات.
– على بينة بكيفية إنشاء حلقة تغذية مرتدة مناسبة للمنتج عبر برامج الدعم مثل Zendesk أو Helpdesk أو Intercom أو ما شابه ذلك.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
اترك تعليقاً