وظائف للرجال والنساء في هنقرستيشن

المواطن - الرياض

أعلنت هنقرستيشن عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير المُنتَج – وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– مدير المُنتَج

شروط التقديم :-

– خبرة في تطوير المنتجات الرقمية كمدير منتج أو محلل أعمال أو مصمم UX أو مطور.

– خبرة في استخدام أدوات التحليلات الرقمية مثل Google Analytics.

– مطلع على دورة حياة تطوير المنتجات.

– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

– القدرة على حل المشكلات.

– خبرة في مجال التجارة الرقمية/ التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (ميزة إضافية).

– خلفية في تطوير البرمجيات (ميزة إضافية).

– خبرة في قيادة فريق أمر مفضل.

– العمل على JIRA أو Confluence أو AHA.io أو أي برنامج آخر لإدارة المنتجات.

– على بينة بكيفية إنشاء حلقة تغذية مرتدة مناسبة للمنتج عبر برامج الدعم مثل Zendesk أو Helpdesk أو Intercom أو ما شابه ذلك.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على