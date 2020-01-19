وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة

المواطن - جدة
– الإدارة التابعة لها: شركة متعاقدة مع الأمانة
– المؤهل العلمي: بكالوريوس
– التخصصات المطلوبة:
- التصميمات المطبوعة والإعلان
- تربية فنية
- فنون إسلامية
– وصف الوظيفة: إنشاء محتوى باستخدام البرامج الحاسوبية ليعبر عن فكرة معينة، وذلك لمحاولة إيصال المحتوى للشريحة المستهدفة أو التعبير عن فكرة، وذلك يشمل تصميم كتيبات، وشعارات، وصورًا، ومجلات، وتقارير.
– متطلبات الوظيفة:
- ثلاثة سنوات خبرة سابقة في مجال الجرافيك
- خبرة في مجال التصميم Photoshop ،illustrator ،InDesign
- خبرة في برامج المونتاج وتحرير الفيديو Premiere ،aftereffects
- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
- أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أو ثلاثي الأبعاد
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ
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