وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة

المواطن - جدة

– الإدارة التابعة لها: شركة متعاقدة مع الأمانة

– المؤهل العلمي: بكالوريوس

– التخصصات المطلوبة:

التصميمات المطبوعة والإعلان

تربية فنية

فنون إسلامية

– وصف الوظيفة: إنشاء محتوى باستخدام البرامج الحاسوبية ليعبر عن فكرة معينة، وذلك لمحاولة إيصال المحتوى للشريحة المستهدفة أو التعبير عن فكرة، وذلك يشمل تصميم كتيبات، وشعارات، وصورًا، ومجلات، وتقارير.

– متطلبات الوظيفة:

ثلاثة سنوات خبرة سابقة في مجال الجرافيك

خبرة في مجال التصميم Photoshop ،illustrator ،InDesign

خبرة في برامج المونتاج وتحرير الفيديو Premiere ،aftereffects

يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أو ثلاثي الأبعاد

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ