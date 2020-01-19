وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة
مسمى مصمم جرافيك

وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة

2020/01/19
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة عن توفر وظيفة للنساء بمسمى (مصمم جرافيك) ، وفق التفاصيل التالية :

– الإدارة التابعة لها: شركة متعاقدة مع الأمانة

– المؤهل العلمي: بكالوريوس

– التخصصات المطلوبة:

  • التصميمات المطبوعة والإعلان
  • تربية فنية
  • فنون إسلامية

– وصف الوظيفة: إنشاء محتوى باستخدام البرامج الحاسوبية ليعبر عن فكرة معينة، وذلك لمحاولة إيصال المحتوى للشريحة المستهدفة أو التعبير عن فكرة، وذلك يشمل تصميم كتيبات، وشعارات، وصورًا، ومجلات، وتقارير.

– متطلبات الوظيفة:

  • ثلاثة سنوات خبرة سابقة في مجال الجرافيك
  •  خبرة في مجال التصميم Photoshop ،illustrator ،InDesign
  •  خبرة في برامج المونتاج وتحرير الفيديو Premiere ،aftereffects
  •  يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
  •  أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أو ثلاثي الأبعاد

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ

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