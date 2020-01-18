وظائف للنساء بـ وزارة الشؤون البلدية على بند الأجور

المواطن - الرياض
أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن وجود عدد 4 وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور بمسمى وظيفي مراقبة، ملاحظة خدمات، سائقة، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
- 1- مراقبة. (وظيفتان)
- 2- ملاحظة خدمات.
- 3- سائقة.
شروط التقديم :–
- – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- – أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.
- – أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- – أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.
- – اجتياز المقابلة الشخصية.
- – أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.
- – يفضّل من لديها خبرة سابقة.
الوثائق المطلوبة :-
- – صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.
- – صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.
- – صورة من الهوية الوطنية.
- – صورة من برنامج (ساعد).
- – رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة).
تاريخ التقديم :–
من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ.
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
اترك تعليقاً