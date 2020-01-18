وظائف للنساء بـ وزارة الشؤون البلدية على بند الأجور
من حملة الثانوية أو ما يعادلها

وظائف للنساء بـ وزارة الشؤون البلدية على بند الأجور

2020/01/18
الساعة 11:58 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن وجود عدد 4 وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور بمسمى وظيفي مراقبة، ملاحظة خدمات، سائقة، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

  • 1- مراقبة. (وظيفتان)
  • 2- ملاحظة خدمات.
  • 3- سائقة.

شروط التقديم :–

  • – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
  • – أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.
  • – أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • – أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.
  • – اجتياز المقابلة الشخصية.
  • – أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.
  • – يفضّل من لديها خبرة سابقة.

الوثائق المطلوبة :-

  • – صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.
  • – صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.
  • – صورة من الهوية الوطنية.
  • – صورة من برنامج (ساعد).
  • – رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة).

تاريخ التقديم :–

من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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