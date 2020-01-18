وظائف للنساء بـ وزارة الشؤون البلدية على بند الأجور

المواطن - الرياض

أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن وجود عدد 4 وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور بمسمى وظيفي مراقبة، ملاحظة خدمات، سائقة، وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

1- مراقبة. (وظيفتان)

2- ملاحظة خدمات.

3- سائقة.

شروط التقديم :–

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.

– أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

– يفضّل من لديها خبرة سابقة.

الوثائق المطلوبة :-

– صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.

– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من برنامج (ساعد).

– رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة).

تاريخ التقديم :–

من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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