وظائف للنساء لدى مركز رؤية لطب وجراحة العيون

المواطن - الرياض

أعلن مركز رؤية لطب وجراحة العيون عن وجود وظائف شاغرة للنساء لحملة شهادات البكالوريوس بمسمى وظيفي أخصائية بصريات من أجل العمل بالمركز وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائية بصريات

شروط التقديم :-

– الخبرة السابقة في المراكز الطبية تُعتبر ميزة.

– درجة البكالوريوس في التخصص.

– إجادة اللغة الانجليزية

– إجادة الحاسب الآلي

أوقات العمل :-

– من يوم الأحد إلى يوم الخميس (9:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً) و من (4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً).

– يوم السبت من (9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً).

– الجمعة إجازة.

تاريخ التقديم :-

متاح من الآن

رابط التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي (jobs@roayaeyecenter.com).

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