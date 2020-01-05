وظائف للنساء لدى مركز رؤية لطب وجراحة العيون

المواطن - الرياض
أعلن مركز رؤية لطب وجراحة العيون عن وجود وظائف شاغرة للنساء لحملة شهادات البكالوريوس بمسمى وظيفي أخصائية بصريات من أجل العمل بالمركز وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائية بصريات
شروط التقديم :-
– الخبرة السابقة في المراكز الطبية تُعتبر ميزة.
– درجة البكالوريوس في التخصص.
– إجادة اللغة الانجليزية
– إجادة الحاسب الآلي
أوقات العمل :-
– من يوم الأحد إلى يوم الخميس (9:00 صباحاً حتى 12:00 مساءً) و من (4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً).
– يوم السبت من (9:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً).
– الجمعة إجازة.
تاريخ التقديم :-
متاح من الآن
رابط التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي (jobs@roayaeyecenter.com).
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