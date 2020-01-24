وظائف نسائية شاغرة في الكلية الجامعية بالقنفذة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة بقسم اللغة العربية بالكلية الجامعية بمحافظة القنفذة (شطر الطالبات)، عن حاجته إلى عدد من المتعاونات للتدريس بالقسم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1440/ 1441هـ، وذلك وفق التخصصات الآتية:

– اللغويات.

– الأدب.

– البلاغة.

وأبرز القسم أن الشروط المطلوبة هي:

. أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات المذكورة أعلاه.

. تكون الأولوية عند التساوي فيما تقدم للمتفرغة التي تسكن في القنفذة أو ضواحيها.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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