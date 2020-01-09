وظائف هندسية شاغرة بشركة ساتورب

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس كهرباء أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. قائد فريق المعدات الدوارة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

. مهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة التحكم، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. مفتش منطقة- صيانة المعدات: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).

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