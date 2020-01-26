وفاة الأسطورة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة

المواطن - مروة نبيل

تُوفي أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله مع عدد من الأشخاص.

وأشار موقع “تي إم زد سبورتس” الأمريكي، إلى أن الأسطورة كوبي براينت لقي مصرعه في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تحطمت الطائرة المروحية الخاصة به بصحبة 3 أشخاص آخرين على الأقل.

وسقطت الطائرة المروحية الخاصة بالأسطورة كوبي براينت دون سبب واضح واندلعت منها النيران، وأكدت السلطات وفاة 5 أشخاص بسبب هذا الحادث، وتجري التحقيقات لمعرفة سبب سقوطها.

ويُعتبر كوبي براينت واحدًا من أساطير دوري كرة السلة الأمريكي، وتوج بالبطولة 5 مرات مع فريقه لوس أنجلوس لاكرز الذي لعب في صفوفه لمدة 20 عامًا حتى اعتزاله في 2016.

وسبق أن فاز براينت، صاحب الـ41 عامًا، بالميدالية الذهبية في دوري الألعاب الأولمبية “الأولمبياد” مرتين مع المنتخب الأمريكي.

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