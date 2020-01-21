وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

2020/01/21
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :ـ
( بيان من الديوان الملكي )
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 5 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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أبو عبدالرحمن
ضيف
أبو عبدالرحمن

الدايم الله الذي لايدوم سواه
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته وتعازينا لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وابناءه وبناته
ومحبيه وال سعود كافه والشعب السعودي رحمة الله عليه

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18 ساعة


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