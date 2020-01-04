وفاة عضو مجلس الشورى السابق وعراب التطوع نجيب الزامل

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله عراب التطوع نجيب الزامل عضو مجلس الشورى السابق، في ماليزيا صباح هذا اليوم السبت.

ونعى عدد من المسؤولین والإعلامیین والناشطین، الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجیب الزامل، الذي وافته المنیة الیوم (السبت).

يذكر أن الزامل أحد الناشطین المميزين في مجال التطوع والعمل الخیري، وقال مدير مكتب ولي العھد بدر العساكر ناعیاً الزامل: “الأخ الكبیر نجیب الزامل له الصنائع من المعروف.. عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء.. من المؤلم أن أنعاه أو أكتب في غیابه عنه.. أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقھا ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمة والمغفرة.. رحمه الله وألھم ذويه الصبر والسلوان”.

ونعته د.منيرة المهاشير بقولها: “العمق الإنساني الذي كان به احتواء راقي لجميع من حوله، أحب دوماً تكرار مفردة حبيبي وحبيبتي دون تمييز، وبثراء عاطفي للمفردات وللبشر أثناء حديثه. وداعاً حبيبنا وحبيب المتطوعين والحالمين وحبيب الوطن”.

وقالت الإعلامية والأكاديمية أمل عبدالعزيزالهزاني “الله يغفر له ويرحمه. الرجل الحكيم الوقور والودود لمن يعرف ولمن لا يعرف.. فعلا خسارة كبيرة، عسى الله أن بخلف علينا.. خالص التعازي لأسرته الكريمة وأصدقائه ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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