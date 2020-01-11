المواطن - الرياض

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا قال فيه:

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى العالم أجمع: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم، الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة 10يناير لعام2020م

كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي لمدة ثلاثة أيام للقطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين.

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