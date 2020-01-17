وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق أم الغلابة

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توفيت اليوم الجمعة الفنانة المصرية القديرة نادية رفيق، عن عمر يناهز الـ٨٤ عامًا.

وتقام الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.

يذكر أن الفنانة نادية رفيق قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة علي مدار ٥٠ عامًا واشتهرت بدور الأم ومن أهم أعمالها مسلسل “أبو العلا البشري”.

كما تعد نادية رفيق واحدة من أشهر الفنانات التي قدمت دور الأم الرؤوم في الإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينما، هي أم سعاد حسني في أهل القمة، وهي كذلك التي أبكت الجمهور في دورها الرائع في فيلم كبارية للمخرج سامح عبدالعزيز.

وكانت بداية نادية رفيق- كعادة أبناء جيلها- مع الإذاعة المصرية، كما قدمت دورًا صغيرًا في المسلسل الأشهر “سمارة” مع سميحة أيوب ومحسن سرحان وضعها على قاعدة الانطلاق لتقدم بعدها ما يقرب من 150 عملًا فنيًّا مميزًا.

وكتب نجل الفنانة الراحلة: “أتمّت أمي.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما”.

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