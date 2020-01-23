وفاة الكاتب المصري محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

المواطن - متابعة

توفي الكاتب الصحافي المصري الشاب محمد حسن خليفة 22 عامًا بسكتة قلبية أثناء تواجده في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم.

وسقط خليفة فاقدًا الوعي خلال سيره داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفشلت محاولات إسعافه ليتم الإعلان عن وفاته داخل المستشفى الجوي.

وكشف الأطباء أن سبب وفاة خليفة هو توقف مفاجئ لعضلة القلب.

ومحمد حسن خليفة كاتب شاب صدرت له مجموعة قصصية بعنوان «إعلان عن قلب وحيد»، ويتم عرضها في معرض الكتاب لهذا العام.

يشار إلى أن الكاتب كان يكتب مقالات في صحف عربية عدة في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.

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