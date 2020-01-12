وفاة المتسابق باولو جونكالفيس في رالي داكار 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي المتسابق المخضرم في رالي داكار، باولو جونكالفيس، عقب تحطم دراجته وسقوطه في المرحلة السابعة من سباق 2020 في المملكة، اليوم الأحد.

وكان جونكالفيس، 40 عامًا، يحتل المرتبة 46 ويستأنف مسيرته بعد يوم من الراحة السبت، وكانت المرحلة السابعة في رالي داكار بين الرياض ووادي الدواسر، ويبلغ طولها 546 كم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2020 اليوم الأحد 12 يناير عن وفاة سائق الدراجات البرتغالي باولو جونكالفيس بعد سقوطه من دراجته النارية وذلك خلال المرحلة السابعة من الرالي (الرياض – وادي الدواسر).

وقالت اللجنة في بيانها إن المنظمين تلقوا تنبيهًا عند الساعة 10:08 من صباح اليوم وتم بصورة فورية إرسال مروحية طبية وصلت إلى موقع المتسابق عند الساعة 10:16، حيث وُجد المتسابق فاقدًا للوعي وبعد الكشف عليه في الموقع تبين توقف القلب، وتم إجراء محاولات إنعاش ونقله بالمروحية لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

ويُذكر أن المتسابق البريطاني سام سندرلاند، انسحب من السباق؛ بسبب حادث أليم وخطير تعرض له، تسبب في كسر خمس فقرات له، كما تعرض المتسابق الأمريكي أندرو شورت إلى حادث خطير، حيث انفجر الإطار الخلفي للدراجة النارية الخاصة به، لكنه تمكن من إنهاء السباق وجاء متأخرًا 35 دقيقة، وما زال ضمن المراكز العشرة الأولى.

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