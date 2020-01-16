وفاة المصارع روكي جونسون والد ذا روك

المواطن - متابعة

توفي المصارع روكي جونسون، والد نجم هوليوود دوين جونسون، المشهور بـ “ذا روك”، وذلك عن عمر يناهز 75 عاماً.

وبحسب “فوكس نيوز”، فإن WWE أكدت وفاة جونسون يوم أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً.

وأصدرت WWE بياناً نشرته على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت خلاله: “إن المنظمة شعرت بالحزن لسماع وفاته، وتقدم تعازيها لعائلة جونسون وأصدقائه ومعجبيه”.

بدأ جونسون مشواره في المصارعة في منتصف الستينيات، لكنه لم يجد الشهرة إلا بعد عقدين من الزمن، عندما انضم إلى WWE في عام 1983.

وحقق روكي جونسون نجاحاً كبيراً بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سوياً أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، عندما هزما The Samoans في 10 ديسمبر 1983.

وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحاً كبيراً قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.

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