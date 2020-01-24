وفاة شقيقين غرقا بشاطئ القحمة بعسير

المواطن - فهدالقحطاني - القحمة
شهد شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، حادثًا أليمًا أسفر عن وفاة شقيقين غرقًا.
وتوفي الشقيقان مفلح محمد آل شتوي الشواطي ويبلغ من العمر 38 عامًا، وأخوه عبدالإله محمد آل شتوي الشواطي البالغ من العمر 28 عامًا، إثر غرقهما في مياه شاطئ مركز القحمة التابعة لمنطقة عسير.
وتم نقلهما لمحافظة أحد رفيدة للصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان ودفنهم بمقبرة لزمة.
“المواطن” تنقل أحر التعازي لأسرة الفقيدين آل شتوي وقبيلتهما آل الشواط، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته.
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ضيف
الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. كانو نعم الرجال والحمد لله على كل حال
ضيف
مين قالهم يسبحون
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