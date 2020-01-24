الصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان

وفاة شقيقين غرقا بشاطئ القحمة بعسير

2020/01/24
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, المراسلون, حصاد اليوم
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وفاة شقيقين غرقاً بشاطئ الحريضة بعسير
المواطن - فهدالقحطاني - القحمة

شهد شاطئ مركز القحمة بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، حادثًا أليمًا أسفر عن وفاة شقيقين غرقًا.

وتوفي الشقيقان مفلح محمد آل شتوي الشواطي ويبلغ من العمر 38 عامًا، وأخوه عبدالإله محمد آل شتوي الشواطي البالغ من العمر 28 عامًا، إثر غرقهما في مياه شاطئ مركز القحمة التابعة لمنطقة عسير.

وتم نقلهما لمحافظة أحد رفيدة للصلاة عليهما ظهر غد بجامع ابن صمان ودفنهم بمقبرة لزمة.

المواطن” تنقل أحر التعازي لأسرة الفقيدين آل شتوي وقبيلتهما آل الشواط، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته.

 

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علي العسيري
ضيف
علي العسيري

الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. كانو نعم الرجال والحمد لله على كل حال

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4 ساعة
هلا
ضيف
هلا

مين قالهم يسبحون

أعجبني-3لم يعجبني  رد
8 ساعة


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