وفاة وإصابتان في حادث مروري مروع بإسكان الحصمة
على طريق إسكان الملك عبدالله

وفاة وإصابتان في حادث مروري مروع بإسكان الحصمة

2020/01/22
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حادث مروري في إسكان الحصمة
المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الهلال الأحمر في جازان مساء أمس الثلاثاء، حادثاً مرورياً مروعاً على طريق إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالحصمة، بالقرب من قرية الجروف التابعة لمحافظة أحد المسارحة، حيث تبين عند وصول الفرق وجود حالة وفاة وإصابة اثنين إصابة متوسطة.

وقال متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي إن غرفة العمليات تلقت مساء أمس الثلاثاء بلاغاً على الرقم ٩٩٧ عن حادث تصادم بالقرب من قرية الجروف التابعة لمحافظة أحد المسارحة وأن في موقع الحادث مصابين، متابعاً أنه على الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين وإجراء الكشف على المصابين تبين وجود وفاة شخص في موقع الحادث وإصابة اثنين درجة إصابتهما متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.

ولفت إلى أنه تم نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى عن طريق فرقة الهلال الأحمر.

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