وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة بسبب غاز المدفأة 

المواطن – متابعة

توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، إثر تعرضهم للاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي البلاد، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو: إن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترًا جنوبي عمان.

وأضاف أن فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير علي العسكري.

وحث العمرو المواطنين على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.

وغالبًا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضًا جويًّا أدى إلى هبوط كبير في درجات الحرارة خلال فترة الليل.