وليد أزارو يدعم هجوم الاتفاق رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم المغربي وليد أزارو لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادمًا من النادي الأهلي المصري”.

ويأتي تعاقد نادي الاتفاق مع الهداف المغربي أزارو لرغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ للظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 7 لقاءات.

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