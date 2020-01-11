وليد الفراج لـ الهلاليين: مبروك استعادة الصدارة بعد 29 يومًا

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي وليد الفراج على تهنئة الجمهور الهلالي، وذلك بعد فوز الهلال، اليوم السبت، على الوحدة واستعادته لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الفراج تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مبروك استعادة الصدارة بعد 29 يومًا، يحق لمحبي الأزرق الفخر ببطل آسيا وما يقدمه حتى الآن في موسم ذو أهمية خاصة، هلالكم فريق ثقيل.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، حيث يتواجد الهلال أولًا ثم النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الفوز على الفيصلي اليوم بهدف نظيف، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وذلك بعد الفوز على الفتح بالجولة الرابعة عشرة.

وكانت مباراة الهلال والوحدة، أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث نجا الفريق الهلالي من فخ نادي الوحدة الذي تقدم عند حلول الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس، ثم رد الهلال بثلاثية عبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين وهدف للاعب صالح الشهري الذي مكّن الهلال من استرداد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي من أنياب نادي النصر.

وبعد فوز الأزرق في مباراة الهلال والوحدة، يطمح الفريق الهلالي في البقاء بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك من أجل الفوز باللقب الذي فقده الهلال في الموسم الماضي بفارق نقطة لصالح نادي النصر.

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