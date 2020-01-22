وليد الفراج يرد بتبليك القثامي بعد الفيديو المثير

المواطن - محمد سمعه

نشر أحد المسؤولين السابقين لدى أحد الأندية فيديو مثيرًا للجدل عن الإعلامي وليد الفراج، تحدث فيه عن التوقيت الخاطئ من نادي النصر بسبب إصداره بيانًا في وقت مشاركة المنتخب السعودي دوليًّا اعترض فيه على تقنية الـVAR والتحكيم خلال لقاء النصر وضمك بالدوري في الموسم الجاري.

وقال فهد القثامي مدير العلاقات العامة في نادي الشعلة سابقًا عبر حسابه في تويتر معلقًا على فيديو الفراج: أقسم بالله ليس بمحايد، ويقول إنه محايد.

وعلى الفور رد وليد الفراج على تغريدة القثامي بعمل Block للأخير ومنعه من دخول حسابه في تويتر.

ورد القثامي بطريقة ساخرة على منعه من دخول حساب وليد الفراج بتويتر قائلًا: “طلع زعلان”.

جدير بالذكر أن وليد الفراج نفى في الفترة الأخيرة، إساءته لنادي النصر، حيث رد على أحد النصراويين المتابعين لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا له: أنا لم أُخطئ في حق النصر، أنت تريد إعلام ”طبطب ليس”، وجميعكم تريدون أن يكون الجميع جيدًا لا يتم الحديث في أي أمور أخرى، والقناة الحكومية بالتأكيد لا تريد هذا.

وأضاف الفراج: منذ عقود وأنا أعمل في مجال الإعلام وليس سنوات، وأقول رأيي ويجب عليك احترامه، كما أنا أحترم رأيك، وأنت تريد قول إن النصر عالمي لا مشكلة، ولكن أنا ذكرت أن اللقب أصبح مُشاعًا بين ثلاثة أندية سعودية.

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