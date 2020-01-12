وليد الفراج ينتقد الإعلام الرياضي!

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الإعلام الرياضي خلال الفترة الحالية.

وقال: “أصبح الإعلام الرياضي يتحدث عن الإعلام أكثر مما يتحدث عن الأنشطة الرياضية، صارت السالفة مناكفات بين زملاء المهنة، بين من نجح وبين من لم ينجح، الجمهور يتوقع من وسائل الإعلام شيئًا أكثر جودة، الله يصلح الحال”.

في ختام تغريدته، طالب الفراج من الجماهير بمتابعة برنامج الدوري مع وليد عند الساعة 11 مساء اليوم على قناة SBC.

ولاقت تغريدة وليد الفراج تفاعلًا كبيرًا بين رواد “تويتر”، حيث أكد البعض أنه ينحاز لأندية معينة، فيما أشاد البعض الآخر بحديثه، مشددين على أن هناك إعلاميين هدفهم “المناكفات” وشحن الجماهير فقط.

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