ولي العهد يتصل برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يتصل برئيس الوزراء العراقي

2020/01/05
الساعة 1:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.
واستعرض سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا سموه حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وعلى ضرورة بذل الجهود للتهدئة وخفض التوتر في المنطقة.
من جهته أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره البالغ لسمو ولي العهد وللمملكة على اهتمامها بأمن العراق واستقراره.

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احمدمجرشي
ضيف
احمدمجرشي

الله يقويك على طاعته ونسأل الله ان يفيدبك البلادوالعبادويقويك للسيرقدمااسأل الله العظيم ان يمدك بطول العمرلماتصبواليه فبعض من مقالاتي غيرمرضيه لكن لااختلف عن اصحاب الهمه اطال الله بعمرك ويصلح الحال وذات البين ولنافيكم اسوه حسنه مهماطغت عليناالظروف وتفاقمت سوء الصحه ؟

أعجبني0لم يعجبني  رد
13 ساعة


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