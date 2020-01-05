ولي العهد يوجه بضم مسجد العظام بالعلا لمشروع ترميم المساجد التاريخية

ولي العهد يوجه بضم مسجد العظام بالعلا لمشروع ترميم المساجد التاريخية

2020/01/05
الساعة 6:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - العلا

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضم مسجد العظام بالعلا لمشروع محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان : امتدادًا لحرص سمو سيدي ولي العهد على العناية بالمساجد التاريخية، فقد وجه -حفظه الله- بضم مسجد العظام أحد المساجد التاريخية في العلا إلى مشروع محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية.

وكان المشروع أعلن اليوم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي شملت ترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق بتكلفة تجاوزت 50 مليون ريال.

وتضمنت المبادرة بعض المساجد التي انقطع عنها المصلون منذ ما يقرب من 40 عامًا.

قائمة المساجد المشمولة في المرحلة الأولى:

مسجد الداخلة (سدير ـ الرياض)، مسجد الزرقاء (ثرمداء ـ الرياض)، جامع التويم (التويم ـ الرياض)، مسجد قصر الشريعة (الهياثم ـ الرياض)، جامع المنسف (الزلفي – الرياض)، مسجد سديرة ( شقراء – الرياض)، مسجد الصادرة (الطائف ـ مكة المكرمة)، مسجد البجلي بن مالك (الطائف ـ مكة المكرمة)، مسجد الحبيش (الهفوف ـ الشرقية)، مسجد أبو بكر (الهفوف ـ الشرقية)، مسجد قرية السرو (السرو ـ عسير)، مسجد النصب (أبها ـ عسير )، مسجد صدر أيد (النماص ـ عسير)، مسجد آل عكاسة (النماص – عسير)، مسجد المضفاة (بللسمر – عسير)، مسجد العجلان (بريدة ـ القصيم)، مسجد محمد المقبل (بريدة ـ القصيم)، مسجد البرقاء (الأسياح ـ القصيم)، الجامع القديم (عقلة الصقور – القصيم)، مسجد الأطاولة التراثي (الأطاولة ـ الباحة)، مسجد الظفير التراثي (الباحة)، مسجد قرية الملد التراثية (الملد ـ الباحة)، مسجد التابوت (جزيرة فرسان ـ جازان)، مسجد المغيضة (حائل)، مسجد قفار (حائل)، مسجد الجلعود (سميراء ـ حائل)، مسجد الرحيبين (سكاكا ـ الجوف)، مسجد الحديثة (الحديثة ـ الجوف)، مسجد العيساوية (العيساوية ـ الجوف)، مسجد أبو بكر (ثار ـ نجران).

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