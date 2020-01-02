ياسر المسيليم يكشف كيف أنقذ الأهلي من فخ الفيحاء ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس ياسر المسيليم حارس مرمى النادي الأهلي عن كيفية تصديه لركلة جزاء نادي الفيحاء، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتحدث المسيليم للقنوات الرياضية السعودية بعد مباراة الأهلي والفيحاء قائلًا: كنت هادئًا للغاية عند تنفيذ لاعب الفيحاء لركلة الجزاء، خاصة أنني أسعى دائمًا لتوقع كيف ستُنفذ الركلة من أجل التصدي لها.

ياسر المسيليم – حارس فريق #الاهلي :

كنا بحاجة لهذا الفوز بعد الخسارة من الشباب في الدوري ، و الاهلي يمتلك فريقين ومتى ماقدم اللاعبين ماعندهم سنكون أبطال في نهاية الموسم.#الفيحاء_الاهلي pic.twitter.com/O3dmaDeEmg — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 2, 2020

وتابع المسيليم: الله وفقني ونجحت في صد ركلة الجزاء كذلك الإعداد المميز قبل المباراة ساعدني بصورة كبيرة أيضًا.

الأهلي يعبر الكمين بامتياز

ونجح الأهلي في عبور كمين الفيحاء والصعود لدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد الفوز بهدف دون رد.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث كانت الأفضلية لنادي الفيحاء في التسديد والاستحواذ على الكرة طوال مجريات الشوط الأول.

السومة يُبدع ويُنقذ الأهلي

وفي الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الوحيد للأهلي بالدقيقة الـ84 مستغلًا خطأ من دفاعات نادي الفيحاء.

وتصدى الحارس ياسر المسيليم حارس الأهلي لركلة جزاء من لاعب الفيحاء نيتو بالدقيقة الـ89، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

وسيواجه الأهلي الفائز من الرائد والوحدة في دور الثمانية بكأس الملك.

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