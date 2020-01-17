ياسر بن سعيدان تاسعًا في رالي داكار 2020

المواطن - مروة نبيل

قدم السائق السعودي ياسر بن سعيدان أداء مميزًا في رالي داكار 2020، لينهي منافسات السباق في المركز التاسع بالترتيب العام.

وقال ياسر بن سعيدان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله خلصنا المرحلة الثانية عشرة والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020 وحققت فيها المركز الثاني”.

وتابع: “متواجدون الآن في القدية اليوم راح يكون برنامجًا حافلًا بنبدأ بمرحلة استعراضية للجمهور بعد كذا نطلع على منصة نهاية الرالي والساعة ٦:٣٠ المساء بيكون حفل تتويج الثلاثة مراكز الأولى من رالي داكار السعودية 2020”.

واختتم تغريداته قائلًا: “بفضل من الله ومنه من عنده حققت المركز التاسع في رالي داكار السعودية 2020 وقدرت أحقق المركز الثالث بمرحلتين وحققت المركز الثاني بالمرحلة الأخيرة”.

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