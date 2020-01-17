يزيد الراجحي .. بطل سعودي زيّن رالي داكار 2020

المواطن - محمد سمعه

أضاف السائق السعودي يزيد الراجحي جمالًا ورونقًا إلى رالي داكار 2020، الذي أُقيم في المملكة بداية من الخامس من يناير الجاري وحتى السابع عشر من الشهر ذاته بفضل جهوده وسعيه نحو احتلال مركز جيد يليق بالسائقين السعوديين في الرالي.

وخطف السائق يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات سباق رالي داكار السعودية 2020.

وشارك يزيد الراجحي في المرحلة الـ12 والأخيرة من رالي داكار السعودية 2020 من حرض حتى القدية بمسافة ٤٤٧ كم، وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب.

وكتب حساب فريقه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “البطل يزيد الراجحي يختم رالي داكار 2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام، على متن تويوتا هايلكس”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ألف مبروك لبطلنا يزيد الراجحي كأفضل إنجاز سعودي منذ ٤١ عامًا على رالي داكار، ونشكر الشريك الرسمي تويوتا السعودية”.

وزيّنت مشاركة يزيد الراجحي رالي داكار الذي أُقيم في المملكة للمرة الأولى بعد أن تم استضافته في عدة دول إفريقية ومن أمريكا اللاتينية ومن أوروبا خلال الفترة الماضية.

كما أن تألق يزيد الراجحي لم يكن ملفتًا للأنظار فقط في الرالي، بل تألق أيضًا السائق السعودي ياسر بن سعيدان، الذي احتل المركز التاسع في الترتيب العام.

وحرص حساب الهيئة العامة للرياضة عبر تويتر على تهنئة يزيد الراجحي حيث قال: “نبارك للمتسابق يزيد الراجحي تحقيق المركز الرابع في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2020 كأفضل ترتيب سعودي في تاريخ رالي داكار.. مبروك لبطلنا المتميز”.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بإنهاء منافسات السباق الشهير في هذا المركز، ووجه الشكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لمنظمي رالي داكار 2020، واصفًا تنظيمه بالإبداع.

ويُعتبر المركز الرابع أفضل ترتيب يحتله سائق سعودي في منافسات رالي داكار منذ 41 عامًا، ما يمنح يزيد الراجحي دافعًا معنويًّا كبيرًا لمواصلة التألق وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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