يوسف بلايلي أفضل لاعب داخل إفريقيا 2019

المواطن - مروة نبيل

توج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا خلال عام 2019.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الثلاثاء، عن فوز يوسف بلايلي خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في مدينة الغردقة المصرية.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله فوز يوسف بلايلي وعلق قائلًا: “أفضل لاعب داخل القارة.. موسم استثنائي للمهاجم الفذ”.

أفضل لاعب داخل القارة 🥇 موسم استثنائي للمهاجم الفذ pic.twitter.com/qbtFxPD9Md — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 7, 2020

وغاب يوسف بلايلي عن حفل كاف اليوم؛ بسبب مشاركته في كلاسيكو الأهلي ضد الهلال المؤجل من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد يوسف بلايلي جائزة الأفضل داخل إفريقيا بعد تألقه اللافت خلال منافسات عام 2019، حيث ساهم في تتويج فريق الترجي الرياضي بلقبي دوري الأبطال والدوري التونسي، كما حصد كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر.

وتفوق يوسف بلايلي الذي انتقل إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على نجم الترجي ومنتخب تونس، أنيس البدري، ولاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول، طارق حامد.

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