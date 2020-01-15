يوفنتوس ضد أودينيزي .. البيانكونيري يضرب برباعية ويعبر لدور الـ8

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، أمس الأربعاء، في دور ثمن النهائي بكأس إيطاليا، بفوز اليوفي برباعية دون رد، ليعبر إلى دور الثمانية بالبطولة.

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، بضغط هجومي كبير من قبل فريق اليوفي، حيث أسفر الضغط عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالدقيقة الـ16 لليوفي.

وواصل اليوفي ضغطه خلال أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ليتمكن اللاعب باولو ديبالا من إحراز الهدف الثاني للبيانكونيري بالدقيقة السادسة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، بتقدم فريق يوفنتوس بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، واصل فريق اليوفي ضغطه بقوة، حتى تمكن اللاعب باولو ديبالا مجددًا من إحراز الهدف الثالث للبيانكونيري بالدقيقة الثامنة والخمسين.

واختتم اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا مهرجان أهداف مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، مُحرزًا الهدف الرابع لفريق اليوفي بالدقيقة الحادية والستين.

وكانت مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية.

جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي، لم يشارك بـ مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، كان يوفنتوس خسر لقب السوبر الإيطالي يوم 22 ديسمبر الماضي لمصلحة فريق لاتسيو، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وستُقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي مجددًا ولكن هذه المرة في الدوري الإيطالي في الخامس من مارس المقبل.

وبعد انتهاء مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، نجح ميلان في العبور لدور الثمانية بعد فوزه على فريق سبال بثلاثية دون رد، أما نادي فيورنتينا ففاز على فريق أتالانتا بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أنه بعد نهاية مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ستُقام اليوم الخميس مباراة بارما وروما في دور الـ16 بكأس إيطاليا.

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