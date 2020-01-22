يوفنتوس ضد روما .. البيانكونيري يُقصي ذئاب العاصمة بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد روما، أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس إيطاليا موسم 2019-2020، بفوز البيانكونيري بثلاثية مقابل هدف وتأهله لنصف نهائي الكأس.

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد روما، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي اليوفي، حيث نجحوا سريعًا في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة السادسة والعشرين.

وخلال الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد روما، واصل اليوفي ضغطه حتى نجح اللاعب رودريغو بينتانكور في إضافة ثاني أهداف يوفنتوس بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط البيانكونيري هجوميًّا، حتى نجح المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي في إضافة ثالث أهداف يوفنتوس ضد روما بالدقيقة الخامسة والأربعين مع نهاية الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد روما بتقدم اليوفي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد روما، نجح ذئاب العاصمة الإيطالية في تقليص الفارق عبر حارس يوفنتوس، الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي سجل هدف الجيالوروسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الحادية والخمسين.

وحاول نجوم روما البحث عن تسجيل الهدف الثاني في لقاء يوفنتوس ضد روما، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية لهدف وعبوره لدور نصف النهائي بكأس إيطاليا.

وكانت مباراة يوفنتوس ضد روما انطلقت أمس الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت إيطاليا.

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد روما، كان اليوفي فاز على بارما يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي، بينما فاز فريق روما على نادي جنوى بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قاد يوفنتوس ضد روما يوم 12 يناير الجاري للفوز وحصد النقاط الثلاث خلال لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي، حيث سجل ميريح ديميرال الهدف الأول لليوفي، ثم أحرز اللاعب كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريق البيانكونيري، وسجل اللاعب الأرجنتيني دييغو بيروتي الهدف الوحيد لفريق روما، في تلك المباراة.

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