​محاكم الأحوال الشخصية تصدر 115 ألف حكم في 5 أشهر

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية أكثر من 115 ألف حكم، بداية من العام الهجري الجاري وحتى 20 جمادى الأولى، بارتفاع 17% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 35 ألف قضية، تليها الرياض بـ 25 ألف قضية، ثم الشرقية بنحو 15 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بأكثر من 8 آلاف قضية، ثم عسير بـ 7600 قضية.

واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى (نكاح وفُرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية) وغيرها من الدعاوى.

وشهد المرفق العدلي مؤخرًا قفزات إصلاحية اختصرت (30) يومًا على المستفيد مما كان في الإجراءات السابقة، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

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