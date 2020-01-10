10 أفكار لمشاريع بأقل من 400 ريال

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هناك العديد من العقبات التي تعترض بدء مشروعك التجاري، لكن المال ليس دائمًا إحدى هذه العقبات، فإذا كنت تحلم ببدء عملك الخاص بميزانية منخفضة، فإليك بعض الأفكار بأقل من 100 دولار (400 ريال)، بحسب ما استعرض موقع entrepreneur.

1- التنظيف الصديق للبيئة:

شغلت القضايا البيئية وتغير المناخ حيزًا كبيرًا العام الماضي، ومن المتوقع أن تزداد شعبية هذا العام، ويمكنك الترويج لنفسك بأنك تتميز في خدمات التنظيف باستخدام منظفات منتجات صديقة للبيئة وطبيعية، قد تكون قادرًا على صنع بعض منها بنفسك وبيعها أيضًا مقابل مبالغ نقدية إضافية.

2- مستشار:

إذا كان لديك بالفعل المعرفة أو الخبرة في مجال معين، مثل تقديم المشورة القانونية أو إظهار الأعمال التجارية مثل كيف تصبح أكثر صديقًا للبيئة؟ فيمكنك بسهولة بدء وكالة استشارية خاصة بك، التكاليف الرئيسية التي ينطوي عليها الأمر هي تسويق أعمالك، بالاستثمار في موقع ويب وإصدار بطاقات العمل.

3- العمل الحر:

سواء كنت كاتبًا أو مطور ويب، يمكن أن يكون العمل الحر فكرة تجارية مربحة لا تتطلب شيئًا أكثر من موهبتك وجهاز الكمبيوتر المحمول والاتصال بالإنترنت.

4- زراعة الأسطح:

يزداد الطلب يومًا بعد يوم على الأطعمة العضوية، يمكنك البدء بالزراعة فوق سطح منزلك، وهي مساحة لا تتطلب الكثير من المياه أو السماد، وتسويق منتجك بين جيرانك وأصدقائك، والتوسع في العمل.

5- مصمم ديكور داخلي:

يبحث كل من أصحاب المنازل وأصحاب الأعمال عن أشخاص لتصميم مساحات مريحة ومنظمة ومنتجة.

6- تصوير الفيديوهات:

نظرًا لأن كل كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي مزود بكاميرا، فيمكن لأي شخص بدء إنشاء مقاطع فيديو ونشرها على يوتيوب، إذا كانت لديك معرفة تريد مشاركتها، أو ترى نفسك شخصية جذابة للغاية، فيمكنك البدء في الاستفادة من مدونة الفيديو الخاصة بك من خلال الإعلانات.

7- التأجير:

يختار المزيد والمزيد من الأشخاص استئجار العناصر بدلاً من شرائها، يمكنك تأجير سيارتك أو أثاثك، أو حتى معدات الفناء وغيرها من الأدوات، وإذا لم تكن تمتلكها بالفعل، فيمكنك شراؤها بأقل من 300 ريال.

8- تصميم المواقع:

هناك عدد لا يحصى من المواقع التي تعلمك تصميم الويب الأساسي، تعلم مهارة التصميم اليوم، وستربح منها ما يرضيك.

9- رعاية الحيوانات الأليفة:

هذه الفكرة لا تتطلب أي استثمار مبدئي، يمكنك البدء في سؤال أسرتك وأصدقائك وجيرانك إذا كانوا بحاجة إلى شخص ما لرعاية حيوانهم الأليف أو حتى مراقبة منزلهم حين سفرهم.

10- مهنة المنظم:

إذا كنت تمتلك حسًا تنظيميًا، فيمكنك استغلال ذلك في تنظيم منازل الأشخاص، وقد تستغرب أنها مهنة بالفعل، لكن خير مثال على نجاحها هي ماري كوندو، التي ارتفعت شعبيتها نظير مهنة تنظيم بيوت الأشخاص، وبدأت بسعر 20 دولارًا.

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