10 فعاليات مميزة غدًا أبرزها حفل الجسمي

المواطن - الرياض

تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق، يوم غد الأربعاء 15 يناير 2020.

الرياض تشهد دورة أفضل الممارسات لمجابهة التهديدات السيبرانية وفي الدمام أمسية الرواية التاريخية التي تنظمها وزارة الثقافة.

وتشهد بريدة حفل الفنان حسين الجسمي والفنان عايض، وذلك على إستاد الملك عبدالله، فيما تشهد الجبيل برنامج الاستشارات المجاني للمنشآت الصغيرة الذي تنظمه غرفة الشرقية.

في سياق متصل، تُعقد ورشة عمل الإعلام المجتمعي في جمعية الاستشارات التسويقية في الرياض، وأيضًا ورشة عمل حلول تقود للابتكار وتحسين الأعمال في مركة دلني للأعمال.

وبالنسبة إلى مهرجان القراءة السنوي الرابع عشر فتستضيفه مدارس الظهران الأهلية في الظهران، كما تقدم وزارة التعليم مهرجان اللوز في الباحة بالغنيم مول.

ورياضيًّا، يقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة السعودية وسوريا على إستاد ناماسات في تايلاند، وأخيرًا تقام ورشة عمل طريق السعادة في الدمام بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

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