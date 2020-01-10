10 معلومات عن قاسم سليماني بعد هلاكه بغارة أمريكية

المواطن - متابعة

أعلن البنتاغون مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على يد قوات الجيش الأمريكي.

كما أكد الحشد الشعبي في العراق مقتل نائب رئيسه أبوفهد الذي كان رفقة سليماني في ذات الهجوم.

وقال في بيان: إعلام الحشد الشعبي يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية، استهدفت سيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

معلومات عن قاسم سليماني

1- قاسم سليماني، جنرال إيراني وقائد فيلق القدس منذ 1998 خلفًا لأحمد وحيدي.

2- يذهب البعض إلى وصفه بـ رأس حربة إيران؛ باعتباره أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.

3- من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، خلال الحرب العراقية الإيرانية.

4- في يناير عام 2011، ارتقت رتبته العسكرية من العقيد إلى رتبة اللواء بيد قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

5- خلال ثورة الطلاب في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي عام 1999، وقع سليماني مع 23 قائدًا في الحرس الثوري على عريضة إنذار لخاتمي، حذروه فيها من أن الحرس الثوري سيقمع الحراك الشعبي إذا لم تقم الحكومة بدورها بالتصدي له.

6- صاحب نشاط كبير في العديد من الصراعات بأنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق والشام.

7- كان مسؤولًا عن عمليات إيران السرية في الخارج مما جعله يتمتع بنفوذ دبلوماسي أكثر من وزير الخارجية جواد ظريف، على حد وصف واشنطن بوست.

8- مُصنف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للإرهاب.

9- بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقود وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري في العراق وأنحاء أخرى بالشرق الأوسط.

10- وكان يعتبر أحد الخلفاء المحتملين لمنصب قائد الحرس الثوري الإيراني، عندما ترك الجنرال يحيى رحيم صفوي هذا المنصب عام 2007.

يُذكر أن البنتاغون قال إن سليماني كان منح الضوء الأخضر للهجمات التي قام أنصار الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد، وجاءت الغارة كرد فعل قوي من الولايات المتحدة.

ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل سليماني، مؤكدًا أن انتقامًا عنيفًا ينتظر المجرمين الذين قتلوا قائد فيلق القدس.

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