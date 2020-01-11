11 منقية تتنافس على بيرق المؤسس

المواطن - الرياض

تختتم يوم غد الأحد مسابقات لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حاليًّا بالصياهد، من خلال فئة بيرق المؤسس 100، وذلك بمشاركة 11 منقية.

وستكون المنافسة مثيرة بين الكويتيين سعد حسيان محمد الدوسري ومحمد ناصر علي الشهري، و9 ملاك سعوديين، ويتوقع أن تأتي منافسات الغد مثيرة عطفًا للتنافس القوي الذي تشهده منافسات الـ100.

وكانت مسابقات الوضح انطلقت أمس الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت اليوم منافسات سيف الملك.

أما الملاك المشاركون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس- وضح) فهم:

1- عمير فهد شنار القحطاني

2- عريمان محسن مسلم الدوسري

3- الكويتي سعد حسيان محمد الدوسري

4- الكويتي محمد ناصر علي الشهري

5- حمد راجح فهيد العجمي

6- خالد فهد بن حجنة العتيبي

7- عادل عيد خلف الشمري

8- سالم عبدالله مطر البقمي

9- فراج محمد فراج الدهيمان السبيعي

10- سمير زهيان فهد المطيري

11- ظافر عوض عوض القحطاني

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