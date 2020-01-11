11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال
وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة

11.4 مليون زائر لموسم الرياض والدخل يتجاوز المليار ريال

2020/01/05
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ أمس السبت، أن مواقع موسم الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن موسم الرياض وفّر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

وكانت فعاليات موسم الرياض قد انطلقت الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وتتنوّع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. فنانة تسقط على المسرح وتركي آل الشيخ يعلق
    •
  • سماء الرياض تتزين بمناسبة السنة الجديدة 2020
    •
  • آل الشيخ يحقق في دعوة داعم الحوثيين لحفل فني بجدة
    •
  • تركي آل الشيخ عن اعتزال تويتر: بقي يوم وأقرر
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :