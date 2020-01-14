14 شركة إفريقية في كاوست للتنافس على جائزة MIT

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم اختيار 14 شركة ناشئة من شمال إفريقيا؛ للمشاركة في الدور نصف النهائي من الدورة الثالثة عشرة لمسابقة MIT Enterprise Forum العربية، من معهد ماساتشوستس للتقنية، والتي ستُقام في جامعة كاوست.

ومن المقرر أن تُعقد المسابقة في الفترة ما بين 1 و3 مارس، وتهدف إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار والريادة في المنطقة العربية.

ويتم تنظيم المسابقة عبر ثلاثة مسارات، الأفكار والشركات الناشئة والمؤسسة الاجتماعية، وتحصل الفرق الرابحة على 120 ألف دولار أمريكي في صورة تمويل مجاني دون حقوق ملكية.

ويتألف المتأهلون لنصف النهائي من تسع شركات مصرية وشركتين تونسيتين وواحدة مغربية وأخرى جزائرية، وستُقام نهائيات مسابقة MIT لريادة الأعمال في أبريل.

والمتأهلون هم:

1- Dmails (مصر): مزود خدمة البريد الإلكتروني الذي يركز على الخصوصية ويستخدم تقنية Blockchain.

2- Iris Technologies (تونس): دمج البرمجيات الحديثة التي توفر تقنيات التتبع والمراقبة.

3- Paynas (مصر): منصة سحابية توفر الخدمات المصرفية وخدمة كشوف المرتبات للشركات الصغيرة.

4- Singularity Computing (الجزائر): شركة برمجيات محاكاة هندسية.

5- Sysgravity (مصر): شركة أمن سيبراني.

6- Trella (مصر): لخدمات الشحن الثقيل.

7- Bots Factory (المغرب): شركة ناشئة مقرها الدار البيضاء تقوم ببناء مواقع الدردشة متعددة اللغات.

8- هيستوريو (تونس): شركة ألعاب مقرها تونس طورت Bygone، وهي لعبة تستخدم تقنيات الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

9- Rafiq (مصر): مساعد أندرويد باللغة العربية.

10- بارامودا (مصر): شركة ناشئة تطور الأسمدة الحيوية من النفايات الزراعية.

11- Entaleq (مصر): تطبيق جوال يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من إيجاد أماكن وخدمات يمكن الوصول إليها وتتناسب مع احتياجاتهم.

12- GreenWatech (المغرب): تطوير خدمات صرف صحي إيكولوجي منخفض التكلفة للأسر والمجتمعات التي تفتقر إلى بنية تحتية للصرف الصحي.

13- كاشات (مصر): تطبيق للإقراض الصغير.

14- PraxiLabs (مصر): شركة ناشئة طورت مختبرًا للتعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد يهدف إلى تسهيل فهم الطلاب لتجارب الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.

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