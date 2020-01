15 فيلمًا منتظرًا في 2020

المواطن - متابعة

من أفلام الأبطال الخارقين إلى الرعب والأكشن، إليك أبرز الأفلام على خريطة 2020 السينمائية:

1- The Grudge:

تعود أفلام الرعب الشهيرة بذات الاسم في 2020، وتدور فكرتها الأساسية حول منزل مسكون بالأشباح والأرواح المشبعة بالكره والضغينة.

2- Dolittle:

يجسد الممثل الأمريكي، روبرت داوني جونيور، بطل أفلام الرجل الحديدي وأفنجرز، في الفيلم شخصية طبيب يمتلك مقدرة على التحدث إلى الحيوانات والتواصل معها، وسيطرح الفيلم في 17 يناير.

3- Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

ستشاهد الفتاة المجنونة والخارجة عن القانون هارلي كوين، حبيبة الجوكر في فيلم كامل عنها، سيطرح في 7 فبراير/ شباط.

4- The Invisible Man:

الفيلم هو إعادة لواحد من أشهر كلاسيكيات الرعب، وهي شخصية الرجل الخفي، الذي يتناول عقار محدد يجعله خفيا، ويفقد السيطرة على نفسه، ويرتكب على إثره العديد من الجرائم.

5- A Quiet Place Part 2:

يروى في إطار خيالي تعرض العالم لغزو من جانب كائنات متوحشة تنقض على سكانها في حال أن أصدروا ضوضاء، وهو من بطولة إميلي بلانت.

6- Mulan:

تطرح ديزني فيلمًا عن واحد من أشهر أميراتها، وهي مولان الصينية.

7- No Time to Die:

يعود العميل السري البريطاني الشهير جيمس بوند إلى شاشة السينما مجددا، في مغامرة جديدة، ستعرض في صالات السينما في 8 أبريل.

8- Black Widow:

تطرح مارفل فيلما كاملا عن واحد من أحب أبطالها، وهي العميلة السرية ناتاشا رومانوف، الشهيرة بـبلاك ويدو أو الأرملة السوداء، التي شاركت في أفلام أفنجرز، وتعرف بمهاراتها القتالية وإجادتها للأسلحة النارية.

9- Legally Blonde 3:

تعود الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسون، إلى بطولة واحد من أشهر أفلامها على الإطلاق، وتجسد فيه دور الشقراء الحسناء التي تمتهن المحاماة.

10- Fast & Furious 9:

سيكون عشاق أفلام مطاردات السيارات على موعد في 22 مايو مع جزء تاسع وجديد من السلسلة المحققة لأعلى الإيرادات في شباك التذاكر.

11- Wonder Woman 1984:

تطل البطلة الخارقة واندر وومان من قصص دي سي الهزلية على معجبيها من جديد، في جزء ثاني من مغامراتها، في 5 يونيو.

12- Top Gun: Maverick:

يعود الممثل الأمريكي، توم كروز، إلى واحد من أشهر شخصياته السينمائية، الطيار الجامح مافريك، في جزء ثاني من فيلم Top Gun، الذي عرض في عام 1985، وكان من أسباب صنع نجوميته في هوليوود.

13- Minions: The Rise of Gru:

تعود شخصيات مينيونز المرحة والكوميدية في مغامرة سينمائية جديدة، في 3 يوليو.

14- Jungle Cruise:

تنافس ديزني في 2020 بفيلم آخر إلى جانب مولان وهوJungle Cruise، من بطولة دواين جونسون وإميلي بلانت، وتدور أحداثه في أجواء من المغامرة، ويطرح الفيلم في 24 يوليو.

15- The Conjuring 3:

محبو أفلام الرعب الشهيرة سيكونوا على موعد مع جزء ثالث منه في 11 سبتمبر.

