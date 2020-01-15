15 وظيفة شاغرة للجنسين بهيئة المحاسبين القانونيين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فاحص (عدد 7 وظائف).

– محصل.

– مدير إدارة الحوكمة والمخاطر.

– منسق مشاريع.

– مستشار قانوني.

– مدير إدارة الاختبارات.

– مشرف تسويق.

– مصمم جرافيك.

– مشرف صيانة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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