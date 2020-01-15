15 وظيفة للرجال في طيران أديل

المواطن - الرياض
أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر (15) وظيفة للرجال شاغرة، للعمل في الشركة في الرياض والدمام، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، وفق الشروط التالية:
ملخص العمل:
طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.
المسؤوليات:
- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.
- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
- المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
المهارات والمؤهلات:
- سعودي الجنسية (رجال).
- شهادة الثانوية العامة.
- الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.
- الحد الأدنى للطول 165 سم.
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا. أي لغة إضافية تُعتبر ميزة إضافية.
- شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.
- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.
- يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
• للمزيد من التفاصيل والتقديم ( اضغط هنــا ).
اترك تعليقاً