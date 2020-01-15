15 وظيفة للرجال في طيران أديل
للعمل في الرياض والدمام

15 وظيفة للرجال في طيران أديل

2020/01/22
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر (15) وظيفة للرجال شاغرة، للعمل في الشركة في الرياض والدمام، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew)، وفق الشروط التالية:

ملخص العمل:

طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المسؤوليات:

  • مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة.
  • التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة.
  • الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
  • اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
  • ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
  • المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات:

  • سعودي الجنسية (رجال).
  • شهادة الثانوية العامة.
  • الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.
  • الحد الأدنى للطول 165 سم.
  • إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا. أي لغة إضافية تُعتبر ميزة إضافية.
  • شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.
  • خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.
  • صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.
  • يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.
• للمزيد من التفاصيل والتقديم ( اضغط هنــا ).

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