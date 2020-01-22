22 وظيفة في الرياض وجدة عبر طاقات

أعلنت شركة العربية للعود من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (22) وظائف شاغرة ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في ( الرياض ، جدة ) وفق التالي :
• مسمى الوظيفة – (محاسب) – وظيفتان – الرياض
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / محاسبة
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• الوصف الوظيفي : تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .
• مسمى الوظيفة – بائع ( عام ) 20 وظيفة – جدة
• الشروط العامة:
2 – المرحلة الثانوية أو ما يعادلها
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
• الوصف الوظيفي : بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا ).
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