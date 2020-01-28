240 مليار دولار قيمة هدر الطعام في الولايات المتحدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أثبتت دراسة جديدة أن قيمة الأغذية المهدرة في الولايات المتحدة تبلغ نحو 240 مليار دولار سنويًا.

واكتشف الباحثون أن أولئك الذين يتبعون نظامًا صحيًا أكثر إهدارًا للأطعمة؛ لأنهم يشترون المزيد من الفواكه والخضراوات سريعة التلف أكثر من الشخص العادي، أما الأسر التي تعتمد على قائمة أثناء التسوق لديهم أدنى مستويات لهدر الطعام.

وقال إدوارد جينيك، أستاذ الاقتصاد الزراعي في كلية العلوم الزراعية في ولاية بنسلفانيا: النتائج التي توصلنا إليها لا تشير إلى هدر الطعام فحسب بل وأيضًا هدر الموارد المستخدمة لإنتاج تلك الأغذية المهدرة بما في ذلك الأرض والطاقة والمياه والعمل.

وفي هذه الدراسة، قام جينيك وزميله يانغ فو، الدكتور في الاقتصاد الزراعي والبيئي والإقليمي، بتحليل بيانات 4000 أسرة شاركت في الدراسة الاستقصائية تحت إشراف وزارة الزراعة الأمريكية.

وقال جينيك: بناءً على تقديرنا، تهدر الأسرة الأمريكية العادية 31.9% من الأغذية التي تحصل عليها، وأكثر من ثلثي الأسر في دراستنا لديها تقديرات هدر الغذاء بين 20 % إلى 50 %، وحتى الأسر الأقل تبذيرًا تهدر 8.7% من الطعام الذي تحصل عليه.

أسباب هدر الطعام:

اكتشف الباحثون أنه كلما زاد دخل الأسر، زادت نسبة الإهدار، كما أن اتباع حميات صحية يسبب هدر الطعام؛ بسبب شراء مزيد من الفواكه والخضروات سريعة التلف.

وقال جينيك: هذه النتائج تقودنا لسؤال كيف يمكننا ضبط برامج الحميات الصحية لتقليل الفاقد المحتمل؟

ولفت إلى أن بيع بعض مواد البقالة يتم بأحجام قد تؤثر على النفايات.

وتابع: وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن نفايات الغذاء مسؤولة عن نحو 3.3 جيجا طن من غازات الدفيئة سنويا، والتي ستكون، إذا ما اعتبرتها دولة، ثالث أكبر مصدر لانبعاث الكربون بعد الولايات المتحدة والصين.

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