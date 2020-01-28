28 مارس.. مباراة اعتزال التايب بين الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية، طارق التايب، بمواجهة الهلال في الرياض يوم 28 من مارس المقبل.

وقال مدير الكرة في الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ: إن الفريق سيُشارك في مباراة اعتزال التايب رسميًّا، وذلك بعد الاتصالات التي جرت بينه وبين النجم الليبي خلال الساعات الأخيرة لتحديد الموعد وفقًا لارتباط الفريق ومشاركته محليًّا وإفريقيًّا.

وأضاف بيان النادي المصري الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يلعب الأهلي ضد الهلال في مباراة اعتزال طارق التايب بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر”.

وسبق أن زار نجم الكرة الليبية طارق التايب النادي الأهلي المصري، وطلب مشاركته في مباراة اعتزاله أمام الهلال، وأكد أن اختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي.

وتمنى التايب أن تخرج مباراة اعتزاله بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في آسيا، وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي.

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