3 أسباب قد تؤدي لرحيل نجم الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال أصبح قريبًا من توديع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير صحافية مؤخرًا.

وتُوجد ثلاثة أسباب تُقرب غوميز من مغادرة الهلال، حيث إن السبب الأول هو تلميح اللاعب في أكثر من مناسبة إلى نيته العودة لأوروبا خاصة لناديه السابق غلطة سراي التركي.

أما السبب الثاني فهو رغبة نادي الهلال في البحث عن مهاجم صغير بالعمر بجانب صالح الشهري لقيادة هجوم الفريق الهلالي مستقبلًا، خاصة أن غوميز صاحب الـ34 عامًا هبط مستواه بشكل واضح في الفترة الأخيرة ولم يُظهر أي خطورة في مباراة الشباب بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون السبب الثالث هو الراتب الكبير الذي يحصل عليه غوميز من نادي الهلال، حيث يسعى الهلال لتوفير الأموال من أجل إبرام صفقات أخرى في كافة المراكز خلال المرحلة القادمة من أجل المنافسة المحلية والآسيوية.

بالطبع في حال قرر غوميز الرحيل بصورة نهائية عن الفريق الهلالي، فسوف يُسبب هذا الأمر صدمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي اعتمد على غوميز بصورة أساسية في لقاء الشباب ضد الهلال، بجانب الاعتماد عليه في المباريات السابقة.

وكان غوميز انضم إلى الهلال في صيف 2018 قادمًا من غلطة سراي وساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

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