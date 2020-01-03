3 أمور تحققت للأخضر بـ مباراة السعودية وسوريا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي الأولمبي في تحقيق هدفه خلال مباراة السعودية وسوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وكان اللاعب فراس البريكان نجم النصر، سجل هدف الفوز الوحيد للأخضر بـ مباراة السعودية وسوريا عند حلول الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

تألق واضح من الحارس

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق ثلاثة أمور في مباراة السعودية وسوريا ساعدته على الحصول على النقاط الثلاث كان أولها تألق الحارس محمد اليامي، الذي أبطل مفعول بعض من هجمات المنتخب السوري خلال المباراة.

الأمر الثاني يتمثل في دخول مباراة السعودية وسوريا والإصرار على تحقيق الفوز دون النظر إلى نتيجة مباراة منتخبي قطر واليابان، التي أُقيمت في نفس توقيت مباراة السعودية وسوريا اليوم الأربعاء.

تمثيل المملكة بالمونديال المصغر

ويُعد الأمر الثالث الذي حققه نجوم المنتخب السعودي بـ مباراة السعودية وسوريا هو حلم لاعبي الأخضر بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو من أجل تمثيل المملكة كرويًا بصورة مُشرفة في بطولة تُعتبر مثل كأس عالم مُصغر.

ورد اللاعب فراس البريكان نجم الأخضر في مباراة السعودية وسوريا، على تغريدة ساخرة قللت من مجهوداته طوال المباراة بتسجيله هدف عبور الأخضر لدور ربع النهائي بالبطولة الآسيوية.

وكان الناقد الرياضي سطام الثقيل كتب عبر حسابه في تويتر أثناء إقامة مباراة السعودية وسوريا: “فراس البريكان منتهٍ”.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة السعودية وسوريا التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وبعد مباراة السعودية وسوريا اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” بعد مباراة السعودية وسوريا: “الحمد لله .. وألف مبروك تأهل المنتخب السعودي (تحت 23 سنة) للدور الثاني من بطولة كأس آسيا .. نجومنا في مستوى الثقة، وبإذن الله مستمرين في تميزهم للوصول إلى طوكيو”.

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